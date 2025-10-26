Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00002168 $ 0.00002168 $ 0.00002168 24H Tief $ 0.00003094 $ 0.00003094 $ 0.00003094 24H Hoch 24H Tief $ 0.00002168$ 0.00002168 $ 0.00002168 24H Hoch $ 0.00003094$ 0.00003094 $ 0.00003094 Allzeithoch $ 0.0011025$ 0.0011025 $ 0.0011025 Niedrigster Preis $ 0.00001928$ 0.00001928 $ 0.00001928 Preisänderung (1H) -0.62% Preisänderung (1T) -29.43% Preisänderung (7T) -3.67% Preisänderung (7T) -3.67%

Der Echtzeitpreis von Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) beträgt $0.00002166. In den letzten 24 Stunden wurde DOGEWLFI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00002168 und einem Höchstpreis von $ 0.00003094 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOGEWLFI liegt bei $ 0.0011025, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001928.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOGEWLFI im letzten Stunde um -0.62%, in den letzten 24 Stunden um -29.43% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.67% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 21.64K$ 21.64K $ 21.64K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 21.64K$ 21.64K $ 21.64K Umlaufangebot 999.09M 999.09M 999.09M Gesamtangebot 999,090,927.409803 999,090,927.409803 999,090,927.409803

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Official DogeWLFI Coin beträgt $ 21.64K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOGEWLFI liegt bei 999.09M, das Gesamtangebot bei 999090927.409803. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 21.64K.