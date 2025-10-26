Der Echtzeitpreis von Officat beträgt heute 0.00051904 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum OFFICAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den OFFICAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Officat beträgt heute 0.00051904 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum OFFICAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den OFFICAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über OFFICAT

OFFICAT-Preisinformationen

Offizielle OFFICAT-Website

OFFICAT-Tokenökonomie

OFFICAT-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Officat Logo

Officat Preis (OFFICAT)

Nicht aufgelistet

1 OFFICAT zu USD Echtzeitpreis:

$0.00051904
$0.00051904$0.00051904
-0.70%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Officat (OFFICAT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:07:41 (UTC+8)

Officat (OFFICAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00051619
$ 0.00051619$ 0.00051619
24H Tief
$ 0.00053051
$ 0.00053051$ 0.00053051
24H Hoch

$ 0.00051619
$ 0.00051619$ 0.00051619

$ 0.00053051
$ 0.00053051$ 0.00053051

$ 0.01334922
$ 0.01334922$ 0.01334922

$ 0.00048003
$ 0.00048003$ 0.00048003

--

-0.75%

-1.54%

-1.54%

Der Echtzeitpreis von Officat (OFFICAT) beträgt $0.00051904. In den letzten 24 Stunden wurde OFFICAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00051619 und einem Höchstpreis von $ 0.00053051 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OFFICAT liegt bei $ 0.01334922, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00048003.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OFFICAT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.75% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Officat (OFFICAT) Marktinformationen

$ 519.04K
$ 519.04K$ 519.04K

--
----

$ 519.04K
$ 519.04K$ 519.04K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Officat beträgt $ 519.04K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OFFICAT liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 519.04K.

Officat (OFFICAT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Officat zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Officat zu USD bei $ -0.0004791228.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Officat zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Officat zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.75%
30 Tage$ -0.0004791228-92.30%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Officat (OFFICAT)

The Cat is watching... The Cat is waiting… The Cat is scratching…

ABOUT A shadow in the alley. A paw on your keyboard. A grin behind every meme you laugh at.

Officat is the cat you can’t ignore. Cute enough to make you stay. Sharp enough to leave a scar.

SPIRIT The Meow → Every holder is part of the cat colony. The Scratch → Every meme leaves a mark. The Purr → Every chart dip is just a nap before the next jump. THE CODE OF THE CAT

Name : $Officat Supply : 1 billion Vibe : 100% Tax : 0

JOIN US Every meow is an oath. Every scratch is a signature. Every laugh is already a contract. Join us, and you’re not following the cat. The cat is already following you.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Officat (OFFICAT) Ressource

Offizielle Website

Officat-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Officat (OFFICAT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Officat-(OFFICAT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Officat zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Officat-Preisprognose an!

OFFICAT zu lokalen Währungen

Officat (OFFICAT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Officat (OFFICAT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von OFFICAT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Officat (OFFICAT)

Wie viel ist Officat (OFFICAT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von OFFICAT in USD beträgt 0.00051904 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle OFFICAT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle OFFICAT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00051904. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Officat?
Die Marktkapitalisierung von OFFICAT beträgt $ 519.04K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von OFFICAT?
Das Umlaufangebot von OFFICAT beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von OFFICAT?
OFFICAT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01334922 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von OFFICAT?
OFFICAT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00048003 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von OFFICAT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für OFFICAT beträgt -- USD.
Wird OFFICAT dieses Jahr noch steigen?
OFFICAT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die OFFICAT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:07:41 (UTC+8)

Officat (OFFICAT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,489.73
$112,489.73$112,489.73

+0.99%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,978.30
$3,978.30$3,978.30

+1.15%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05497
$0.05497$0.05497

-19.86%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3723
$6.3723$6.3723

-13.20%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.69
$194.69$194.69

+1.45%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,978.30
$3,978.30$3,978.30

+1.15%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,489.73
$112,489.73$112,489.73

+0.99%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6228
$2.6228$2.6228

+0.95%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.69
$194.69$194.69

+1.45%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19859
$0.19859$0.19859

+1.20%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0000
$1.0000$1.0000

+1,566.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000088
$0.000000000000088$0.000000000000088

-33.33%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050986
$0.050986$0.050986

-85.43%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1987
$0.1987$0.1987

-81.64%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0000
$1.0000$1.0000

+1,566.66%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15351
$0.15351$0.15351

+87.89%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000197
$0.0000000000000000000197$0.0000000000000000000197

+79.09%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.112249
$0.112249$0.112249

+42.17%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03159
$0.03159$0.03159

+28.10%