Officat (OFFICAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00051619 $ 0.00051619 $ 0.00051619 24H Tief $ 0.00053051 $ 0.00053051 $ 0.00053051 24H Hoch 24H Tief $ 0.00051619$ 0.00051619 $ 0.00051619 24H Hoch $ 0.00053051$ 0.00053051 $ 0.00053051 Allzeithoch $ 0.01334922$ 0.01334922 $ 0.01334922 Niedrigster Preis $ 0.00048003$ 0.00048003 $ 0.00048003 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.75% Preisänderung (7T) -1.54% Preisänderung (7T) -1.54%

Der Echtzeitpreis von Officat (OFFICAT) beträgt $0.00051904. In den letzten 24 Stunden wurde OFFICAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00051619 und einem Höchstpreis von $ 0.00053051 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OFFICAT liegt bei $ 0.01334922, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00048003.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OFFICAT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.75% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Officat (OFFICAT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 519.04K$ 519.04K $ 519.04K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 519.04K$ 519.04K $ 519.04K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Officat beträgt $ 519.04K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OFFICAT liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 519.04K.