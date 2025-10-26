Odin Liquidity Network (ODIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0049365 $ 0.0049365 $ 0.0049365 24H Tief $ 0.00513627 $ 0.00513627 $ 0.00513627 24H Hoch 24H Tief $ 0.0049365$ 0.0049365 $ 0.0049365 24H Hoch $ 0.00513627$ 0.00513627 $ 0.00513627 Allzeithoch $ 0.129051$ 0.129051 $ 0.129051 Niedrigster Preis $ 0.00326052$ 0.00326052 $ 0.00326052 Preisänderung (1H) +0.81% Preisänderung (1T) +3.49% Preisänderung (7T) +2.31% Preisänderung (7T) +2.31%

Der Echtzeitpreis von Odin Liquidity Network (ODIN) beträgt $0.00511081. In den letzten 24 Stunden wurde ODIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0049365 und einem Höchstpreis von $ 0.00513627 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ODIN liegt bei $ 0.129051, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00326052.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ODIN im letzten Stunde um +0.81%, in den letzten 24 Stunden um +3.49% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Odin Liquidity Network (ODIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 956.62K$ 956.62K $ 956.62K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 956.62K$ 956.62K $ 956.62K Umlaufangebot 187.41M 187.41M 187.41M Gesamtangebot 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Odin Liquidity Network beträgt $ 956.62K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ODIN liegt bei 187.41M, das Gesamtangebot bei 187407814.7566593. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 956.62K.