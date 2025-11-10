Nyan Heroes (NYAN) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Nyan Heroes (NYAN), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:01:20 (UTC+8)
USD

Nyan Heroes (NYAN) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Nyan Heroes (NYAN), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 127.39K
Gesamtangebot:
$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 146.35M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 870.43K
Allzeithoch:
$ 0.457078
Allzeittief:
$ 0.00054996
Aktueller Preis:
$ 0.00087041
Nyan Heroes (NYAN)-Informationen

Nyan Heroes is a team-based hero shooter featuring cats piloting mechs. Master unique abilities and advanced feline movement. Customize your mech loadout with weapons and mods. Even after your mech falls in combat, your cat skills can still turn the tide of battle for your team!

Offizielle Website:
https://nyanheroes.com/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1YA9JXizHl7j140jnUMYDTdliVeNcKgEh/view

Nyan Heroes (NYAN) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Nyan Heroes (NYAN) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von NYAN-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele NYAN-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von NYAN verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des NYAN -Tokens!

NYAN Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich NYAN entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose NYAN kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

