Nyan Heroes (NYAN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00101036 24H Hoch $ 0.00110795 Allzeithoch $ 0.457078 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +2.00% Preisänderung (1T) -5.49% Preisänderung (7T) +4.28%

Der Echtzeitpreis von Nyan Heroes (NYAN) beträgt $0.00104704. In den letzten 24 Stunden wurde NYAN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00101036 und einem Höchstpreis von $ 0.00110795 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NYAN liegt bei $ 0.457078, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NYAN im letzten Stunde um +2.00%, in den letzten 24 Stunden um -5.49% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nyan Heroes (NYAN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 153.22K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.05M Umlaufangebot 146.35M Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nyan Heroes beträgt $ 153.22K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NYAN liegt bei 146.35M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.05M.