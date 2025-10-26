Nyan Cat (NYAN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00286239 $ 0.00286239 $ 0.00286239 24H Tief $ 0.00333282 $ 0.00333282 $ 0.00333282 24H Hoch 24H Tief $ 0.00286239$ 0.00286239 $ 0.00286239 24H Hoch $ 0.00333282$ 0.00333282 $ 0.00333282 Allzeithoch $ 0.00637036$ 0.00637036 $ 0.00637036 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.25% Preisänderung (1T) -5.65% Preisänderung (7T) -32.52% Preisänderung (7T) -32.52%

Der Echtzeitpreis von Nyan Cat (NYAN) beträgt $0.00298329. In den letzten 24 Stunden wurde NYAN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00286239 und einem Höchstpreis von $ 0.00333282 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NYAN liegt bei $ 0.00637036, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NYAN im letzten Stunde um +1.25%, in den letzten 24 Stunden um -5.65% und in den vergangenen 7 Tagen um -32.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nyan Cat (NYAN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Umlaufangebot 999.98M 999.98M 999.98M Gesamtangebot 999,979,528.701393 999,979,528.701393 999,979,528.701393

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nyan Cat beträgt $ 2.99M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NYAN liegt bei 999.98M, das Gesamtangebot bei 999979528.701393. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.99M.