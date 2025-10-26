Nuwa World by Virtuals (NUWA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00114905 24H Hoch $ 0.00114905 Allzeithoch $ 0.00128685 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +4.89% Preisänderung (1T) +8.40% Preisänderung (7T) +53.59%

Der Echtzeitpreis von Nuwa World by Virtuals (NUWA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde NUWA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.00114905 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NUWA liegt bei $ 0.00128685, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NUWA im letzten Stunde um +4.89%, in den letzten 24 Stunden um +8.40% und in den vergangenen 7 Tagen um +53.59% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 248.99K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 977.99K Umlaufangebot 254.59M Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nuwa World by Virtuals beträgt $ 248.99K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NUWA liegt bei 254.59M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 977.99K.