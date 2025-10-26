Der Echtzeitpreis von Nuwa World by Virtuals beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NUWA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NUWA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Nuwa World by Virtuals beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NUWA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NUWA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Nuwa World by Virtuals Preis (NUWA)

1 NUWA zu USD Echtzeitpreis:

$0.00099757
$0.00099757
+8.30%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Nuwa World by Virtuals (NUWA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:03:45 (UTC+8)

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0
24H Tief
$ 0.00114905
$ 0.00114905
24H Hoch

$ 0
$ 0

$ 0.00114905
$ 0.00114905

$ 0.00128685
$ 0.00128685

$ 0
$ 0

+4.89%

+8.40%

+53.59%

+53.59%

Der Echtzeitpreis von Nuwa World by Virtuals (NUWA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde NUWA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.00114905 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NUWA liegt bei $ 0.00128685, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NUWA im letzten Stunde um +4.89%, in den letzten 24 Stunden um +8.40% und in den vergangenen 7 Tagen um +53.59% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Marktinformationen

$ 248.99K
$ 248.99K

--
--

$ 977.99K
$ 977.99K

254.59M
254.59M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nuwa World by Virtuals beträgt $ 248.99K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NUWA liegt bei 254.59M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 977.99K.

Nuwa World by Virtuals (NUWA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Nuwa World by Virtuals zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Nuwa World by Virtuals zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Nuwa World by Virtuals zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Nuwa World by Virtuals zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+8.40%
30 Tage$ 0-0.62%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds.

Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings.

Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards.

By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Ressource

Offizielle Website

Nuwa World by Virtuals-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Nuwa World by Virtuals (NUWA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Nuwa World by Virtuals-(NUWA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Nuwa World by Virtuals zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Nuwa World by Virtuals-Preisprognose an!

NUWA zu lokalen Währungen

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Nuwa World by Virtuals (NUWA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von NUWA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Wie viel ist Nuwa World by Virtuals (NUWA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von NUWA in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle NUWA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle NUWA-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Nuwa World by Virtuals?
Die Marktkapitalisierung von NUWA beträgt $ 248.99K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von NUWA?
Das Umlaufangebot von NUWA beträgt 254.59M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von NUWA?
NUWA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00128685 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von NUWA?
NUWA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von NUWA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für NUWA beträgt -- USD.
Wird NUWA dieses Jahr noch steigen?
NUWA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die NUWA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:03:45 (UTC+8)

Nuwa World by Virtuals (NUWA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,455.72

$4,053.23

$0.05525

$6.2596

$197.92

$4,053.23

$113,455.72

$2.6453

$197.92

$0.20228

