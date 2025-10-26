nunu (NUNU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00768959$ 0.00768959 $ 0.00768959 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.68% Preisänderung (1T) -7.27% Preisänderung (7T) -18.12% Preisänderung (7T) -18.12%

Der Echtzeitpreis von nunu (NUNU) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde NUNU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NUNU liegt bei $ 0.00768959, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NUNU im letzten Stunde um -0.68%, in den letzten 24 Stunden um -7.27% und in den vergangenen 7 Tagen um -18.12% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

nunu (NUNU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 412.91K$ 412.91K $ 412.91K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 412.91K$ 412.91K $ 412.91K Umlaufangebot 999.96M 999.96M 999.96M Gesamtangebot 999,957,403.522245 999,957,403.522245 999,957,403.522245

Die aktuelle Marktkapitalisierung von nunu beträgt $ 412.91K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NUNU liegt bei 999.96M, das Gesamtangebot bei 999957403.522245. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 412.91K.