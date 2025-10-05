Nummus Aeternitas (NUMMUS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01104096 $ 0.01104096 $ 0.01104096 24H Tief $ 0.01160397 $ 0.01160397 $ 0.01160397 24H Hoch 24H Tief $ 0.01104096$ 0.01104096 $ 0.01104096 24H Hoch $ 0.01160397$ 0.01160397 $ 0.01160397 Allzeithoch $ 0.169721$ 0.169721 $ 0.169721 Niedrigster Preis $ 0.00785804$ 0.00785804 $ 0.00785804 Preisänderung (1H) +0.67% Preisänderung (1T) -0.69% Preisänderung (7T) -10.62% Preisänderung (7T) -10.62%

Der Echtzeitpreis von Nummus Aeternitas (NUMMUS) beträgt $0.01131252. In den letzten 24 Stunden wurde NUMMUS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01104096 und einem Höchstpreis von $ 0.01160397 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NUMMUS liegt bei $ 0.169721, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00785804.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NUMMUS im letzten Stunde um +0.67%, in den letzten 24 Stunden um -0.69% und in den vergangenen 7 Tagen um -10.62% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nummus Aeternitas beträgt $ 1.13M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NUMMUS liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.13M.