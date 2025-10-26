Nostradamus (NOSTRA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00047168 $ 0.00047168 $ 0.00047168 24H Tief $ 0.00048787 $ 0.00048787 $ 0.00048787 24H Hoch 24H Tief $ 0.00047168$ 0.00047168 $ 0.00047168 24H Hoch $ 0.00048787$ 0.00048787 $ 0.00048787 Allzeithoch $ 0.074328$ 0.074328 $ 0.074328 Niedrigster Preis $ 0.00044088$ 0.00044088 $ 0.00044088 Preisänderung (1H) -0.45% Preisänderung (1T) +0.60% Preisänderung (7T) +0.80% Preisänderung (7T) +0.80%

Der Echtzeitpreis von Nostradamus (NOSTRA) beträgt $0.00048566. In den letzten 24 Stunden wurde NOSTRA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00047168 und einem Höchstpreis von $ 0.00048787 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NOSTRA liegt bei $ 0.074328, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00044088.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NOSTRA im letzten Stunde um -0.45%, in den letzten 24 Stunden um +0.60% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nostradamus (NOSTRA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Umlaufangebot 10.00M 10.00M 10.00M Gesamtangebot 9,999,971.971549384 9,999,971.971549384 9,999,971.971549384

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nostradamus beträgt $ 4.86K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NOSTRA liegt bei 10.00M, das Gesamtangebot bei 9999971.971549384. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.86K.