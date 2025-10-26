Der Echtzeitpreis von Nostradamus beträgt heute 0.00048566 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NOSTRA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NOSTRA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Nostradamus beträgt heute 0.00048566 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NOSTRA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NOSTRA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über NOSTRA

NOSTRA-Preisinformationen

NOSTRA-Whitepaper

Offizielle NOSTRA-Website

NOSTRA-Tokenökonomie

NOSTRA-Preisprognose

Nostradamus Preis (NOSTRA)

1 NOSTRA zu USD Echtzeitpreis:

$0.00048479
$0.00048479$0.00048479
+0.80%1D
USD
Nostradamus (NOSTRA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Nostradamus (NOSTRA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00047168
$ 0.00047168$ 0.00047168
24H Tief
$ 0.00048787
$ 0.00048787$ 0.00048787
24H Hoch

$ 0.00047168
$ 0.00047168$ 0.00047168

$ 0.00048787
$ 0.00048787$ 0.00048787

$ 0.074328
$ 0.074328$ 0.074328

$ 0.00044088
$ 0.00044088$ 0.00044088

-0.45%

+0.60%

+0.80%

+0.80%

Der Echtzeitpreis von Nostradamus (NOSTRA) beträgt $0.00048566. In den letzten 24 Stunden wurde NOSTRA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00047168 und einem Höchstpreis von $ 0.00048787 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NOSTRA liegt bei $ 0.074328, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00044088.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NOSTRA im letzten Stunde um -0.45%, in den letzten 24 Stunden um +0.60% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nostradamus (NOSTRA) Marktinformationen

$ 4.86K
$ 4.86K$ 4.86K

--
----

$ 4.86K
$ 4.86K$ 4.86K

10.00M
10.00M 10.00M

9,999,971.971549384
9,999,971.971549384 9,999,971.971549384

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nostradamus beträgt $ 4.86K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NOSTRA liegt bei 10.00M, das Gesamtangebot bei 9999971.971549384. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.86K.

Nostradamus (NOSTRA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Nostradamus zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Nostradamus zu USD bei $ -0.0004548166.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Nostradamus zu USD bei $ -0.0004777960.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Nostradamus zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.60%
30 Tage$ -0.0004548166-93.64%
60 Tage$ -0.0004777960-98.38%
90 Tage$ 0--

Was ist Nostradamus (NOSTRA)

Nostradamus is a groundbreaking Web3 platform that transforms the art of prediction into a dynamic and rewarding experience. Drawing inspiration from the legendary seer Nostradamus, this platform bridges the gap between foresight and technology, offering users an engaging way to predict token prices and real-world events. By leveraging blockchain technology, Nostradamus ensures transparency, fairness, and a decentralized approach to prediction markets. The platform is designed to empower users with intuitive tools and gamified features that make forecasting accessible to everyone, from seasoned crypto enthusiasts to curious newcomers.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Nostradamus (NOSTRA) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Nostradamus-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Nostradamus (NOSTRA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Nostradamus-(NOSTRA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Nostradamus zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Nostradamus-Preisprognose an!

NOSTRA zu lokalen Währungen

Nostradamus (NOSTRA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Nostradamus (NOSTRA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von NOSTRA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Nostradamus (NOSTRA)

Wie viel ist Nostradamus (NOSTRA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von NOSTRA in USD beträgt 0.00048566 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle NOSTRA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle NOSTRA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00048566. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Nostradamus?
Die Marktkapitalisierung von NOSTRA beträgt $ 4.86K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von NOSTRA?
Das Umlaufangebot von NOSTRA beträgt 10.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von NOSTRA?
NOSTRA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.074328 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von NOSTRA?
NOSTRA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00044088 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von NOSTRA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für NOSTRA beträgt -- USD.
Wird NOSTRA dieses Jahr noch steigen?
NOSTRA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die NOSTRA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

