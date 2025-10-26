Nosey (NOSEY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00002471 24H Hoch $ 0.00002656 Allzeithoch $ 0.0012941 Niedrigster Preis $ 0.00001884 Preisänderung (1H) -0.35% Preisänderung (1T) +5.20% Preisänderung (7T) -34.50%

Der Echtzeitpreis von Nosey (NOSEY) beträgt $0.00002638. In den letzten 24 Stunden wurde NOSEY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00002471 und einem Höchstpreis von $ 0.00002656 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NOSEY liegt bei $ 0.0012941, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001884.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NOSEY im letzten Stunde um -0.35%, in den letzten 24 Stunden um +5.20% und in den vergangenen 7 Tagen um -34.50% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nosey (NOSEY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 26.36K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 26.36K Umlaufangebot 998.99M Gesamtangebot 998,994,722.334656

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nosey beträgt $ 26.36K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NOSEY liegt bei 998.99M, das Gesamtangebot bei 998994722.334656. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 26.36K.