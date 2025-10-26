Norexa (NRX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00337362 $ 0.00337362 $ 0.00337362 24H Tief $ 0.00344465 $ 0.00344465 $ 0.00344465 24H Hoch 24H Tief $ 0.00337362$ 0.00337362 $ 0.00337362 24H Hoch $ 0.00344465$ 0.00344465 $ 0.00344465 Allzeithoch $ 0.01244581$ 0.01244581 $ 0.01244581 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -1.66% Preisänderung (7T) -17.70% Preisänderung (7T) -17.70%

Der Echtzeitpreis von Norexa (NRX) beträgt $0.00338546. In den letzten 24 Stunden wurde NRX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00337362 und einem Höchstpreis von $ 0.00344465 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NRX liegt bei $ 0.01244581, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NRX im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -1.66% und in den vergangenen 7 Tagen um -17.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Norexa (NRX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 338.55K$ 338.55K $ 338.55K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 338.55K$ 338.55K $ 338.55K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Norexa beträgt $ 338.55K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NRX liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 338.55K.