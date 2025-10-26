NOKKI (NOKKI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000954 $ 0.00000954 $ 0.00000954 24H Tief $ 0.0000098 $ 0.0000098 $ 0.0000098 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000954$ 0.00000954 $ 0.00000954 24H Hoch $ 0.0000098$ 0.0000098 $ 0.0000098 Allzeithoch $ 0.0027141$ 0.0027141 $ 0.0027141 Niedrigster Preis $ 0.0000084$ 0.0000084 $ 0.0000084 Preisänderung (1H) +0.16% Preisänderung (1T) +2.55% Preisänderung (7T) +1.68% Preisänderung (7T) +1.68%

Der Echtzeitpreis von NOKKI (NOKKI) beträgt $0.00000978. In den letzten 24 Stunden wurde NOKKI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000954 und einem Höchstpreis von $ 0.0000098 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NOKKI liegt bei $ 0.0027141, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000084.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NOKKI im letzten Stunde um +0.16%, in den letzten 24 Stunden um +2.55% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.68% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

NOKKI (NOKKI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.77K$ 9.77K $ 9.77K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.77K$ 9.77K $ 9.77K Umlaufangebot 999.29M 999.29M 999.29M Gesamtangebot 999,294,596.299666 999,294,596.299666 999,294,596.299666

Die aktuelle Marktkapitalisierung von NOKKI beträgt $ 9.77K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NOKKI liegt bei 999.29M, das Gesamtangebot bei 999294596.299666. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.77K.