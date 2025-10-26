NOI Token (NOI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00104937$ 0.00104937 $ 0.00104937 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von NOI Token (NOI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde NOI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NOI liegt bei $ 0.00104937, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NOI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

NOI Token (NOI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Umlaufangebot 380.12M 380.12M 380.12M Gesamtangebot 380,124,553.0 380,124,553.0 380,124,553.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von NOI Token beträgt $ 16.54K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NOI liegt bei 380.12M, das Gesamtangebot bei 380124553.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.54K.