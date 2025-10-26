Nirvana ANA (ANA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 4.24 $ 4.24 $ 4.24 24H Tief $ 4.26 $ 4.26 $ 4.26 24H Hoch 24H Tief $ 4.24$ 4.24 $ 4.24 24H Hoch $ 4.26$ 4.26 $ 4.26 Allzeithoch $ 5.22$ 5.22 $ 5.22 Niedrigster Preis $ 3.9$ 3.9 $ 3.9 Preisänderung (1H) +0.01% Preisänderung (1T) +0.03% Preisänderung (7T) -3.28% Preisänderung (7T) -3.28%

Der Echtzeitpreis von Nirvana ANA (ANA) beträgt $4.25. In den letzten 24 Stunden wurde ANA zwischen einem Tiefstpreis von $ 4.24 und einem Höchstpreis von $ 4.26 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ANA liegt bei $ 5.22, der bisherige Tiefstpreis bei $ 3.9.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ANA im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.03% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nirvana ANA (ANA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 32.50M$ 32.50M $ 32.50M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 32.50M$ 32.50M $ 32.50M Umlaufangebot 7.65M 7.65M 7.65M Gesamtangebot 7,651,299.448793 7,651,299.448793 7,651,299.448793

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nirvana ANA beträgt $ 32.50M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ANA liegt bei 7.65M, das Gesamtangebot bei 7651299.448793. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 32.50M.