Der Echtzeitpreis von Nirvana ANA beträgt heute 4.25 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ANA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ANA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Nirvana ANA Logo

Nirvana ANA Preis (ANA)

Nicht aufgelistet

1 ANA zu USD Echtzeitpreis:

$4.25
$4.25$4.25
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Nirvana ANA (ANA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:38:01 (UTC+8)

Nirvana ANA (ANA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 4.24
$ 4.24$ 4.24
24H Tief
$ 4.26
$ 4.26$ 4.26
24H Hoch

$ 4.24
$ 4.24$ 4.24

$ 4.26
$ 4.26$ 4.26

$ 5.22
$ 5.22$ 5.22

$ 3.9
$ 3.9$ 3.9

+0.01%

+0.03%

-3.28%

-3.28%

Der Echtzeitpreis von Nirvana ANA (ANA) beträgt $4.25. In den letzten 24 Stunden wurde ANA zwischen einem Tiefstpreis von $ 4.24 und einem Höchstpreis von $ 4.26 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ANA liegt bei $ 5.22, der bisherige Tiefstpreis bei $ 3.9.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ANA im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.03% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nirvana ANA (ANA) Marktinformationen

$ 32.50M
$ 32.50M$ 32.50M

--
----

$ 32.50M
$ 32.50M$ 32.50M

7.65M
7.65M 7.65M

7,651,299.448793
7,651,299.448793 7,651,299.448793

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nirvana ANA beträgt $ 32.50M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ANA liegt bei 7.65M, das Gesamtangebot bei 7651299.448793. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 32.50M.

Nirvana ANA (ANA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Nirvana ANA zu USD bei $ +0.00148248.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Nirvana ANA zu USD bei $ -0.4120311250.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Nirvana ANA zu USD bei $ -0.1232347000.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Nirvana ANA zu USD bei $ -0.15642974330147.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00148248+0.03%
30 Tage$ -0.4120311250-9.69%
60 Tage$ -0.1232347000-2.89%
90 Tage$ -0.15642974330147-3.55%

Was ist Nirvana ANA (ANA)

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

Nirvana ANA (ANA) Ressource

Offizielle Website

Nirvana ANA-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Nirvana ANA (ANA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Nirvana ANA-(ANA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Nirvana ANA zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Nirvana ANA-Preisprognose an!

ANA zu lokalen Währungen

Nirvana ANA (ANA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Nirvana ANA (ANA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ANA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Nirvana ANA (ANA)

Wie viel ist Nirvana ANA (ANA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ANA in USD beträgt 4.25 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ANA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ANA-zu-USD-Preis beträgt $ 4.25. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Nirvana ANA?
Die Marktkapitalisierung von ANA beträgt $ 32.50M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ANA?
Das Umlaufangebot von ANA beträgt 7.65M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ANA?
ANA erreichte einen Allzeithochpreis von 5.22 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ANA?
ANA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 3.9 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ANA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ANA beträgt -- USD.
Wird ANA dieses Jahr noch steigen?
ANA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ANA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Nirvana ANA (ANA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

