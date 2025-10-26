Der Echtzeitpreis von Ninjas in Pyjamas beträgt heute 0.223721 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DOJO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DOJO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Ninjas in Pyjamas beträgt heute 0.223721 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DOJO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DOJO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über DOJO

DOJO-Preisinformationen

Offizielle DOJO-Website

DOJO-Tokenökonomie

DOJO-Preisprognose

Ninjas in Pyjamas Preis (DOJO)

1 DOJO zu USD Echtzeitpreis:

$0.223721
0.00%1D
USD
Ninjas in Pyjamas (DOJO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:02:42 (UTC+8)

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

--

0.00%

-22.05%

-22.05%

Der Echtzeitpreis von Ninjas in Pyjamas (DOJO) beträgt $0.223721. In den letzten 24 Stunden wurde DOJO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.223721 und einem Höchstpreis von $ 0.223721 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOJO liegt bei $ 1.56, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.181056.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOJO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -22.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ninjas in Pyjamas beträgt $ 122.85K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOJO liegt bei 549.14K, das Gesamtangebot bei 5000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.12M.

Ninjas in Pyjamas (DOJO)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Ninjas in Pyjamas zu USD bei $ 0.0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Ninjas in Pyjamas zu USD bei $ -0.1506728271.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Ninjas in Pyjamas zu USD bei $ -0.1667603805.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Ninjas in Pyjamas zu USD bei $ -0.7331701865721375.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0.00.00%
30 Tage$ -0.1506728271-67.34%
60 Tage$ -0.1667603805-74.53%
90 Tage$ -0.7331701865721375-76.62%

Was ist Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Ressource

Offizielle Website

Ninjas in Pyjamas-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Ninjas in Pyjamas (DOJO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Ninjas in Pyjamas-(DOJO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Ninjas in Pyjamas zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Ninjas in Pyjamas-Preisprognose an!

DOJO zu lokalen Währungen

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Ninjas in Pyjamas (DOJO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DOJO Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Wie viel ist Ninjas in Pyjamas (DOJO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DOJO in USD beträgt 0.223721 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DOJO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DOJO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.223721. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ninjas in Pyjamas?
Die Marktkapitalisierung von DOJO beträgt $ 122.85K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DOJO?
Das Umlaufangebot von DOJO beträgt 549.14K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DOJO?
DOJO erreichte einen Allzeithochpreis von 1.56 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DOJO?
DOJO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.181056 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DOJO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DOJO beträgt -- USD.
Wird DOJO dieses Jahr noch steigen?
DOJO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DOJO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:02:42 (UTC+8)

