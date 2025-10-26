Ninjas in Pyjamas (DOJO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.223721 $ 0.223721 $ 0.223721 24H Tief $ 0.223721 $ 0.223721 $ 0.223721 24H Hoch 24H Tief $ 0.223721$ 0.223721 $ 0.223721 24H Hoch $ 0.223721$ 0.223721 $ 0.223721 Allzeithoch $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Niedrigster Preis $ 0.181056$ 0.181056 $ 0.181056 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) 0.00% Preisänderung (7T) -22.05% Preisänderung (7T) -22.05%

Der Echtzeitpreis von Ninjas in Pyjamas (DOJO) beträgt $0.223721. In den letzten 24 Stunden wurde DOJO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.223721 und einem Höchstpreis von $ 0.223721 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOJO liegt bei $ 1.56, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.181056.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOJO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -22.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 122.85K$ 122.85K $ 122.85K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Umlaufangebot 549.14K 549.14K 549.14K Gesamtangebot 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ninjas in Pyjamas beträgt $ 122.85K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOJO liegt bei 549.14K, das Gesamtangebot bei 5000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.12M.