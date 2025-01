Was ist NIAO (NIAO)

The origin of Birdcoin was due to a disgruntled KOL who disapproved of Sun Ge's actions. On July 24, 2023, he saw Sun Ge's tweet praising CZ, so he soulfully questioned Sun Ge: "Do you really admire CZ?" CZ responded with a , causing laughter. Following suggestions from followers, Birdcoin was established, and 100% of the coins were airdropped to the community for free via Twitter. Philosophy: purity, freedom, equality, and universal love.

NIAO (NIAO) Ressource Offizielle Website