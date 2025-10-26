NianNian (NIANNIAN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00299745 $ 0.00299745 $ 0.00299745 24H Tief $ 0.00349048 $ 0.00349048 $ 0.00349048 24H Hoch 24H Tief $ 0.00299745$ 0.00299745 $ 0.00299745 24H Hoch $ 0.00349048$ 0.00349048 $ 0.00349048 Allzeithoch $ 0.00997572$ 0.00997572 $ 0.00997572 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.33% Preisänderung (1T) -8.00% Preisänderung (7T) -17.88% Preisänderung (7T) -17.88%

Der Echtzeitpreis von NianNian (NIANNIAN) beträgt $0.00311513. In den letzten 24 Stunden wurde NIANNIAN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00299745 und einem Höchstpreis von $ 0.00349048 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NIANNIAN liegt bei $ 0.00997572, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NIANNIAN im letzten Stunde um +1.33%, in den letzten 24 Stunden um -8.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -17.88% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

NianNian (NIANNIAN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M Umlaufangebot 936.35M 936.35M 936.35M Gesamtangebot 936,350,885.646156 936,350,885.646156 936,350,885.646156

Die aktuelle Marktkapitalisierung von NianNian beträgt $ 2.92M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NIANNIAN liegt bei 936.35M, das Gesamtangebot bei 936350885.646156. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.92M.