Nia (NIA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.303596 $ 0.303596 $ 0.303596 24H Tief $ 0.31766 $ 0.31766 $ 0.31766 24H Hoch 24H Tief $ 0.303596$ 0.303596 $ 0.303596 24H Hoch $ 0.31766$ 0.31766 $ 0.31766 Allzeithoch $ 0.9085$ 0.9085 $ 0.9085 Niedrigster Preis $ 0.282027$ 0.282027 $ 0.282027 Preisänderung (1H) +1.07% Preisänderung (1T) -1.45% Preisänderung (7T) -20.93% Preisänderung (7T) -20.93%

Der Echtzeitpreis von Nia (NIA) beträgt $0.313045. In den letzten 24 Stunden wurde NIA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.303596 und einem Höchstpreis von $ 0.31766 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NIA liegt bei $ 0.9085, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.282027.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NIA im letzten Stunde um +1.07%, in den letzten 24 Stunden um -1.45% und in den vergangenen 7 Tagen um -20.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nia (NIA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 94.25K$ 94.25K $ 94.25K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 314.16K$ 314.16K $ 314.16K Umlaufangebot 300.00K 300.00K 300.00K Gesamtangebot 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nia beträgt $ 94.25K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NIA liegt bei 300.00K, das Gesamtangebot bei 1000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 314.16K.