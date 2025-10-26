Nexora (NEX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.237719 $ 0.237719 $ 0.237719 24H Tief $ 0.243542 $ 0.243542 $ 0.243542 24H Hoch 24H Tief $ 0.237719$ 0.237719 $ 0.237719 24H Hoch $ 0.243542$ 0.243542 $ 0.243542 Allzeithoch $ 0.405217$ 0.405217 $ 0.405217 Niedrigster Preis $ 0.235085$ 0.235085 $ 0.235085 Preisänderung (1H) -0.48% Preisänderung (1T) +1.23% Preisänderung (7T) -14.66% Preisänderung (7T) -14.66%

Der Echtzeitpreis von Nexora (NEX) beträgt $0.242348. In den letzten 24 Stunden wurde NEX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.237719 und einem Höchstpreis von $ 0.243542 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NEX liegt bei $ 0.405217, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.235085.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NEX im letzten Stunde um -0.48%, in den letzten 24 Stunden um +1.23% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.66% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nexora (NEX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 13.58M$ 13.58M $ 13.58M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 24.24M$ 24.24M $ 24.24M Umlaufangebot 56.00M 56.00M 56.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nexora beträgt $ 13.58M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NEX liegt bei 56.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 24.24M.