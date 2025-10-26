Der Echtzeitpreis von Nexgent AI beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NEXGENT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NEXGENT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Nexgent AI beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NEXGENT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NEXGENT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über NEXGENT

NEXGENT-Preisinformationen

NEXGENT-Whitepaper

Offizielle NEXGENT-Website

NEXGENT-Tokenökonomie

NEXGENT-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Nexgent AI Logo

Nexgent AI Preis (NEXGENT)

Nicht aufgelistet

1 NEXGENT zu USD Echtzeitpreis:

$0.00016036
$0.00016036$0.00016036
+4.90%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Nexgent AI (NEXGENT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:02:14 (UTC+8)

Nexgent AI (NEXGENT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.52%

+4.96%

+11.53%

+11.53%

Der Echtzeitpreis von Nexgent AI (NEXGENT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde NEXGENT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NEXGENT liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NEXGENT im letzten Stunde um +1.52%, in den letzten 24 Stunden um +4.96% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nexgent AI (NEXGENT) Marktinformationen

$ 127.33K
$ 127.33K$ 127.33K

--
----

$ 154.22K
$ 154.22K$ 154.22K

794.00M
794.00M 794.00M

961,680,372.8780938
961,680,372.8780938 961,680,372.8780938

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nexgent AI beträgt $ 127.33K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NEXGENT liegt bei 794.00M, das Gesamtangebot bei 961680372.8780938. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 154.22K.

Nexgent AI (NEXGENT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Nexgent AI zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Nexgent AI zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Nexgent AI zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Nexgent AI zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+4.96%
30 Tage$ 0-35.38%
60 Tage$ 0-36.45%
90 Tage$ 0--

Was ist Nexgent AI (NEXGENT)

Nexgent AI is a next-generation AI-powered platform designed to enable users to create, customize, and test autonomous agents capable of conducting deep market research, raising real-time trade signals, and executing strategies on the blockchain in a sandboxed environment with precision. Built on Solana and architected for future cross-chain expansion, Nexgent combines machine learning, on-chain data analysis, and intuitive tools to make algorithmic strategy design and performance testing more accessible — empowering users to explore, refine, and validate trading ideas in a safe, simulation-based environment.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Nexgent AI (NEXGENT) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Nexgent AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Nexgent AI (NEXGENT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Nexgent AI-(NEXGENT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Nexgent AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Nexgent AI-Preisprognose an!

NEXGENT zu lokalen Währungen

Nexgent AI (NEXGENT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Nexgent AI (NEXGENT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von NEXGENT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Nexgent AI (NEXGENT)

Wie viel ist Nexgent AI (NEXGENT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von NEXGENT in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle NEXGENT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle NEXGENT-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Nexgent AI?
Die Marktkapitalisierung von NEXGENT beträgt $ 127.33K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von NEXGENT?
Das Umlaufangebot von NEXGENT beträgt 794.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von NEXGENT?
NEXGENT erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von NEXGENT?
NEXGENT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von NEXGENT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für NEXGENT beträgt -- USD.
Wird NEXGENT dieses Jahr noch steigen?
NEXGENT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die NEXGENT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:02:14 (UTC+8)

Nexgent AI (NEXGENT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,364.95
$113,364.95$113,364.95

+1.77%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,051.86
$4,051.86$4,051.86

+3.02%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05548
$0.05548$0.05548

-19.12%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3150
$6.3150$6.3150

-13.98%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.99
$197.99$197.99

+3.17%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,051.86
$4,051.86$4,051.86

+3.02%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,364.95
$113,364.95$113,364.95

+1.77%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6506
$2.6506$2.6506

+2.02%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.99
$197.99$197.99

+3.17%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20222
$0.20222$0.20222

+3.05%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.5900
$0.5900$0.5900

+883.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000092
$0.000000000000092$0.000000000000092

-30.30%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.051980
$0.051980$0.051980

-85.14%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1740
$0.1740$0.1740

-83.92%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.5900
$0.5900$0.5900

+883.33%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000242
$0.0000000000000000000242$0.0000000000000000000242

+120.00%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.14989
$0.14989$0.14989

+83.46%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000009787
$0.000000000000000009787$0.000000000000000009787

+77.94%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.116402
$0.116402$0.116402

+47.43%