Was ist Neton (NTO)

"NETON" means "always shines brightly when you connect each other" by combining "Network" and "On," and blocking and connecting each other to shine symbolizes NETON's dynamics and constant progress. NETON is a company that was born with the belief to create a platform that provides accurate information to all companies and can be used. NETON is planning/developing a biz matching platform based on blockchain. We will do our best to become the center of the business centering on the company's accurate data-based biz matching platform.

Neton (NTO) Ressource Offizielle Website