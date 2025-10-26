Netflix xStock (NFLXX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1,094.18 $ 1,094.18 $ 1,094.18 24H Tief $ 1,106.59 $ 1,106.59 $ 1,106.59 24H Hoch 24H Tief $ 1,094.18$ 1,094.18 $ 1,094.18 24H Hoch $ 1,106.59$ 1,106.59 $ 1,106.59 Allzeithoch $ 1,592.14$ 1,592.14 $ 1,592.14 Niedrigster Preis $ 1,094.18$ 1,094.18 $ 1,094.18 Preisänderung (1H) +0.55% Preisänderung (1T) +0.40% Preisänderung (7T) -8.22% Preisänderung (7T) -8.22%

Der Echtzeitpreis von Netflix xStock (NFLXX) beträgt $1,101.82. In den letzten 24 Stunden wurde NFLXX zwischen einem Tiefstpreis von $ 1,094.18 und einem Höchstpreis von $ 1,106.59 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NFLXX liegt bei $ 1,592.14, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1,094.18.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NFLXX im letzten Stunde um +0.55%, in den letzten 24 Stunden um +0.40% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Netflix xStock (NFLXX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 285.51K$ 285.51K $ 285.51K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 23.69M$ 23.69M $ 23.69M Umlaufangebot 259.12 259.12 259.12 Gesamtangebot 21,499.99967815 21,499.99967815 21,499.99967815

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Netflix xStock beträgt $ 285.51K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NFLXX liegt bei 259.12, das Gesamtangebot bei 21499.99967815. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 23.69M.