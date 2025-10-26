Nereus (NRS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.138563 $ 0.138563 $ 0.138563 24H Tief $ 0.142336 $ 0.142336 $ 0.142336 24H Hoch 24H Tief $ 0.138563$ 0.138563 $ 0.138563 24H Hoch $ 0.142336$ 0.142336 $ 0.142336 Allzeithoch $ 0.687331$ 0.687331 $ 0.687331 Niedrigster Preis $ 0.088159$ 0.088159 $ 0.088159 Preisänderung (1H) -0.15% Preisänderung (1T) +2.02% Preisänderung (7T) +7.67% Preisänderung (7T) +7.67%

Der Echtzeitpreis von Nereus (NRS) beträgt $0.141357. In den letzten 24 Stunden wurde NRS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.138563 und einem Höchstpreis von $ 0.142336 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NRS liegt bei $ 0.687331, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.088159.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NRS im letzten Stunde um -0.15%, in den letzten 24 Stunden um +2.02% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.67% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nereus (NRS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.52M$ 5.52M $ 5.52M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 141.42M$ 141.42M $ 141.42M Umlaufangebot 39.01M 39.01M 39.01M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nereus beträgt $ 5.52M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NRS liegt bei 39.01M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 141.42M.