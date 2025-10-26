NEMA (NEMA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00195976$ 0.00195976 $ 0.00195976 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.29% Preisänderung (1T) +6.99% Preisänderung (7T) +69.45% Preisänderung (7T) +69.45%

Der Echtzeitpreis von NEMA (NEMA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde NEMA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NEMA liegt bei $ 0.00195976, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NEMA im letzten Stunde um -0.29%, in den letzten 24 Stunden um +6.99% und in den vergangenen 7 Tagen um +69.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

NEMA (NEMA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 213.17K$ 213.17K $ 213.17K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 224.59K$ 224.59K $ 224.59K Umlaufangebot 942.09M 942.09M 942.09M Gesamtangebot 992,550,402.152603 992,550,402.152603 992,550,402.152603

Die aktuelle Marktkapitalisierung von NEMA beträgt $ 213.17K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NEMA liegt bei 942.09M, das Gesamtangebot bei 992550402.152603. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 224.59K.