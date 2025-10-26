Nasdaq xStock (QQQX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 613.1 $ 613.1 $ 613.1 24H Tief $ 617.24 $ 617.24 $ 617.24 24H Hoch 24H Tief $ 613.1$ 613.1 $ 613.1 24H Hoch $ 617.24$ 617.24 $ 617.24 Allzeithoch $ 2,014.76$ 2,014.76 $ 2,014.76 Niedrigster Preis $ 543.74$ 543.74 $ 543.74 Preisänderung (1H) -0.08% Preisänderung (1T) +0.20% Preisänderung (7T) +1.87% Preisänderung (7T) +1.87%

Der Echtzeitpreis von Nasdaq xStock (QQQX) beträgt $616.69. In den letzten 24 Stunden wurde QQQX zwischen einem Tiefstpreis von $ 613.1 und einem Höchstpreis von $ 617.24 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QQQX liegt bei $ 2,014.76, der bisherige Tiefstpreis bei $ 543.74.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QQQX im letzten Stunde um -0.08%, in den letzten 24 Stunden um +0.20% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nasdaq xStock (QQQX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.41M$ 5.41M $ 5.41M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 19.87M$ 19.87M $ 19.87M Umlaufangebot 8.77K 8.77K 8.77K Gesamtangebot 32,199.9198262 32,199.9198262 32,199.9198262

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nasdaq xStock beträgt $ 5.41M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von QQQX liegt bei 8.77K, das Gesamtangebot bei 32199.9198262. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.87M.