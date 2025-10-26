Nakama Coin (NAKAMA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00007657$ 0.00007657 $ 0.00007657 Niedrigster Preis $ 0.00006475$ 0.00006475 $ 0.00006475 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Nakama Coin (NAKAMA) beträgt $0.00006503. In den letzten 24 Stunden wurde NAKAMA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NAKAMA liegt bei $ 0.00007657, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00006475.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NAKAMA im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nakama Coin (NAKAMA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 390.20K$ 390.20K $ 390.20K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 650.33K$ 650.33K $ 650.33K Umlaufangebot 6.00B 6.00B 6.00B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nakama Coin beträgt $ 390.20K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NAKAMA liegt bei 6.00B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 650.33K.