naiive (NAIIVE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00263326$ 0.00263326 $ 0.00263326 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.90% Preisänderung (1T) +2.25% Preisänderung (7T) +0.64% Preisänderung (7T) +0.64%

Der Echtzeitpreis von naiive (NAIIVE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde NAIIVE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NAIIVE liegt bei $ 0.00263326, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NAIIVE im letzten Stunde um +0.90%, in den letzten 24 Stunden um +2.25% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.64% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

naiive (NAIIVE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 213.47K$ 213.47K $ 213.47K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 213.47K$ 213.47K $ 213.47K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von naiive beträgt $ 213.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NAIIVE liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 213.47K.