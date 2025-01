Was ist NAGAYA (NGY)

What is Nagaya (NGY) ? Nagaya (NGY) is a revolutionary Hybrid Digital Asset that is both backed by LBMA-Grade Gold and also a Proof-of-Ownership of benefits from our Physical Projects. Our Vision is to be a reliable and secure payment option, preferred by all. Registered in Singapore as Nagaya Technologies Pte Ltd in 2018, our motto has not changed. We Build Trust and Value through Legality and Transparency.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

NAGAYA (NGY) Ressource Offizielle Website