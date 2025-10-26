Der Echtzeitpreis von Myspace Girls beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MSG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MSG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Myspace Girls beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MSG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MSG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Myspace Girls (MSG) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:13:02 (UTC+8)

Myspace Girls (MSG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von Myspace Girls (MSG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MSG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MSG liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MSG im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Myspace Girls (MSG) Marktinformationen

$ 5.03K
$ 5.03K$ 5.03K

--
----

$ 5.03K
$ 5.03K$ 5.03K

841.76M
841.76M 841.76M

841,764,404.199086
841,764,404.199086 841,764,404.199086

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Myspace Girls beträgt $ 5.03K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MSG liegt bei 841.76M, das Gesamtangebot bei 841764404.199086. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.03K.

Myspace Girls (MSG)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Myspace Girls zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Myspace Girls zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Myspace Girls zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Myspace Girls zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ 0+5.76%
60 Tage$ 0-91.51%
90 Tage$ 0--

Was ist Myspace Girls (MSG)

Before Vine. Before TikTok. Before OnlyFans... there was MySpace.

MySpace Girls is a nightly livestream series meets meme coin — where early 2000s internet chaos gets a modern upgrade.

We go live every night on Pump.fun, blending real-time content, community voting, and internet drama with a coin attached. Think social media livestreaming with a market cap — and every stream pushes the momentum of $MSG.

This isn’t just nostalgia. We’re bringing back Top 8s, fan polls, comment walls, and the messy, addictive energy of the MySpace era — live and unfiltered. No charts. No lectures. No playbook. Just creators, content, and a coin that rides the vibe. You don’t need to know crypto. You just need to be online.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Myspace Girls (MSG) Ressource

Offizielle Website

Myspace Girls-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Myspace Girls (MSG) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Myspace Girls-(MSG)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Myspace Girls zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Myspace Girls-Preisprognose an!

MSG zu lokalen Währungen

Myspace Girls (MSG) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Myspace Girls (MSG) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MSG Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Myspace Girls (MSG)

Wie viel ist Myspace Girls (MSG) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MSG in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MSG-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MSG-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Myspace Girls?
Die Marktkapitalisierung von MSG beträgt $ 5.03K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MSG?
Das Umlaufangebot von MSG beträgt 841.76M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MSG?
MSG erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MSG?
MSG verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MSG?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MSG beträgt -- USD.
Wird MSG dieses Jahr noch steigen?
MSG könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MSG-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:13:02 (UTC+8)

Myspace Girls (MSG) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

