MXY6900 (MXY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00231973 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.73% Preisänderung (1T) +13.06% Preisänderung (7T) -12.49%

Der Echtzeitpreis von MXY6900 (MXY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MXY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MXY liegt bei $ 0.00231973, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MXY im letzten Stunde um +0.73%, in den letzten 24 Stunden um +13.06% und in den vergangenen 7 Tagen um -12.49% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MXY6900 (MXY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 190.73K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 190.73K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MXY6900 beträgt $ 190.73K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MXY liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 190.73K.