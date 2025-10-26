MuxyAI (MAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01913929$ 0.01913929 $ 0.01913929 Niedrigster Preis $ 0.00007903$ 0.00007903 $ 0.00007903 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von MuxyAI (MAI) beträgt $0.00008203. In den letzten 24 Stunden wurde MAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MAI liegt bei $ 0.01913929, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00007903.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MAI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MuxyAI (MAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 58.24K$ 58.24K $ 58.24K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 73.83K$ 73.83K $ 73.83K Umlaufangebot 710.00M 710.00M 710.00M Gesamtangebot 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MuxyAI beträgt $ 58.24K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MAI liegt bei 710.00M, das Gesamtangebot bei 900000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 73.83K.