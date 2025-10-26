MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00313649 $ 0.00313649 $ 0.00313649 24H Tief $ 0.00412074 $ 0.00412074 $ 0.00412074 24H Hoch 24H Tief $ 0.00313649$ 0.00313649 $ 0.00313649 24H Hoch $ 0.00412074$ 0.00412074 $ 0.00412074 Allzeithoch $ 0.00623595$ 0.00623595 $ 0.00623595 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +12.25% Preisänderung (1T) +8.48% Preisänderung (7T) +66.16% Preisänderung (7T) +66.16%

Der Echtzeitpreis von MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) beträgt $0.00399764. In den letzten 24 Stunden wurde MUTE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00313649 und einem Höchstpreis von $ 0.00412074 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MUTE liegt bei $ 0.00623595, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MUTE im letzten Stunde um +12.25%, in den letzten 24 Stunden um +8.48% und in den vergangenen 7 Tagen um +66.16% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Umlaufangebot 400.00M 400.00M 400.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MUTE SWAP by Virtuals beträgt $ 1.55M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MUTE liegt bei 400.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.88M.