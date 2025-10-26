Der Echtzeitpreis von Music by Virtuals beträgt heute 0.00195503 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MUSIC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MUSIC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Music by Virtuals beträgt heute 0.00195503 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MUSIC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MUSIC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über MUSIC

MUSIC-Preisinformationen

Offizielle MUSIC-Website

MUSIC-Tokenökonomie

MUSIC-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Music by Virtuals Logo

Music by Virtuals Preis (MUSIC)

Nicht aufgelistet

1 MUSIC zu USD Echtzeitpreis:

$0.00194049
$0.00194049$0.00194049
+119.30%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Music by Virtuals (MUSIC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:01:16 (UTC+8)

Music by Virtuals (MUSIC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0.00315706
$ 0.00315706$ 0.00315706
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00315706
$ 0.00315706$ 0.00315706

$ 0.04681096
$ 0.04681096$ 0.04681096

$ 0
$ 0$ 0

+4.35%

+120.97%

+246.17%

+246.17%

Der Echtzeitpreis von Music by Virtuals (MUSIC) beträgt $0.00195503. In den letzten 24 Stunden wurde MUSIC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.00315706 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MUSIC liegt bei $ 0.04681096, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MUSIC im letzten Stunde um +4.35%, in den letzten 24 Stunden um +120.97% und in den vergangenen 7 Tagen um +246.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Music by Virtuals (MUSIC) Marktinformationen

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

--
----

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

997.59M
997.59M 997.59M

997,589,005.9044687
997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Music by Virtuals beträgt $ 1.94M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MUSIC liegt bei 997.59M, das Gesamtangebot bei 997589005.9044687. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.94M.

Music by Virtuals (MUSIC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Music by Virtuals zu USD bei $ +0.0010703.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Music by Virtuals zu USD bei $ +0.0023144829.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Music by Virtuals zu USD bei $ +0.0009051133.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Music by Virtuals zu USD bei $ +0.0001902013635214969.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0010703+120.97%
30 Tage$ +0.0023144829+118.39%
60 Tage$ +0.0009051133+46.30%
90 Tage$ +0.0001902013635214969+10.78%

Was ist Music by Virtuals (MUSIC)

MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Music by Virtuals (MUSIC) Ressource

Offizielle Website

Music by Virtuals-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Music by Virtuals (MUSIC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Music by Virtuals-(MUSIC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Music by Virtuals zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Music by Virtuals-Preisprognose an!

MUSIC zu lokalen Währungen

Music by Virtuals (MUSIC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Music by Virtuals (MUSIC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MUSIC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Music by Virtuals (MUSIC)

Wie viel ist Music by Virtuals (MUSIC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MUSIC in USD beträgt 0.00195503 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MUSIC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MUSIC-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00195503. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Music by Virtuals?
Die Marktkapitalisierung von MUSIC beträgt $ 1.94M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MUSIC?
Das Umlaufangebot von MUSIC beträgt 997.59M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MUSIC?
MUSIC erreichte einen Allzeithochpreis von 0.04681096 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MUSIC?
MUSIC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MUSIC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MUSIC beträgt -- USD.
Wird MUSIC dieses Jahr noch steigen?
MUSIC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MUSIC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:01:16 (UTC+8)

Music by Virtuals (MUSIC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,427.00
$113,427.00$113,427.00

+1.83%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,053.13
$4,053.13$4,053.13

+3.06%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05510
$0.05510$0.05510

-19.67%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.4027
$6.4027$6.4027

-12.78%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.11
$198.11$198.11

+3.24%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,053.13
$4,053.13$4,053.13

+3.06%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,427.00
$113,427.00$113,427.00

+1.83%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6489
$2.6489$2.6489

+1.95%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.11
$198.11$198.11

+3.24%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20222
$0.20222$0.20222

+3.05%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.5778
$0.5778$0.5778

+863.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000092
$0.000000000000092$0.000000000000092

-30.30%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.051980
$0.051980$0.051980

-85.14%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1800
$0.1800$0.1800

-83.37%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.5778
$0.5778$0.5778

+863.00%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000233
$0.0000000000000000000233$0.0000000000000000000233

+111.81%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.14989
$0.14989$0.14989

+83.46%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000009787
$0.000000000000000009787$0.000000000000000009787

+77.94%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.116098
$0.116098$0.116098

+47.04%