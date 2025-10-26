Music by Virtuals (MUSIC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0.00315706
24H Tief $ 0.00315706
24H Hoch $ 0.00315706
Allzeithoch $ 0.04681096
Niedrigster Preis $ 0
Preisänderung (1H) +4.35%
Preisänderung (1T) +120.97%
Preisänderung (7T) +246.17%

Der Echtzeitpreis von Music by Virtuals (MUSIC) beträgt $0.00195503. In den letzten 24 Stunden wurde MUSIC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.00315706 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MUSIC liegt bei $ 0.04681096, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MUSIC im letzten Stunde um +4.35%, in den letzten 24 Stunden um +120.97% und in den vergangenen 7 Tagen um +246.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Music by Virtuals (MUSIC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.94M
Volumen (24H) --
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.94M
Umlaufangebot 997.59M
Gesamtangebot 997,589,005.9044687

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Music by Virtuals beträgt $ 1.94M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MUSIC liegt bei 997.59M, das Gesamtangebot bei 997589005.9044687. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.94M.