Munky (MUNKY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +0.77% Preisänderung (7T) +0.77%

Der Echtzeitpreis von Munky (MUNKY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MUNKY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MUNKY liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MUNKY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +0.77% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Munky (MUNKY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.98K$ 7.98K $ 7.98K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.98K$ 7.98K $ 7.98K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Munky beträgt $ 7.98K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MUNKY liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.98K.