Was ist MUMUBIT TOKEN (MCTP)

Mumubit is an innovative multi-chain IDO platform, supporting third-party projects and building its own ecosystem, including mini Telegram games. Founded in 2021 in Toronto, it offers tools for blockchain projects, such as a fundraising platform, a user growth platform, and a Node Builder System. At its core is the MCTP token, powering transactions, rewards, and governance. Mumubit’s Node Builder System includes Validator, Influencer, and Contributor nodes, each with specific roles. Upcoming projects include a decentralized exchange (DEX) and games that integrate MCTP for immersive play and ecosystem engagement.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

MUMUBIT TOKEN (MCTP) Ressource Offizielle Website