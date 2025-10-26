Mubarakah (MUBARAKAH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00077105 $ 0.00077105 $ 0.00077105 24H Tief $ 0.0008117 $ 0.0008117 $ 0.0008117 24H Hoch 24H Tief $ 0.00077105$ 0.00077105 $ 0.00077105 24H Hoch $ 0.0008117$ 0.0008117 $ 0.0008117 Allzeithoch $ 0.01080484$ 0.01080484 $ 0.01080484 Niedrigster Preis $ 0.0006394$ 0.0006394 $ 0.0006394 Preisänderung (1H) +1.27% Preisänderung (1T) +1.76% Preisänderung (7T) -6.26% Preisänderung (7T) -6.26%

Der Echtzeitpreis von Mubarakah (MUBARAKAH) beträgt $0.00079996. In den letzten 24 Stunden wurde MUBARAKAH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00077105 und einem Höchstpreis von $ 0.0008117 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MUBARAKAH liegt bei $ 0.01080484, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0006394.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MUBARAKAH im letzten Stunde um +1.27%, in den letzten 24 Stunden um +1.76% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mubarakah (MUBARAKAH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 801.53K$ 801.53K $ 801.53K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 801.53K$ 801.53K $ 801.53K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mubarakah beträgt $ 801.53K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MUBARAKAH liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 801.53K.