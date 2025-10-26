Mr Puggles (PUGGLES) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.51% Preisänderung (1T) +1.50% Preisänderung (7T) -22.85% Preisänderung (7T) -22.85%

Der Echtzeitpreis von Mr Puggles (PUGGLES) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PUGGLES zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PUGGLES liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PUGGLES im letzten Stunde um +0.51%, in den letzten 24 Stunden um +1.50% und in den vergangenen 7 Tagen um -22.85% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mr Puggles (PUGGLES) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 12.49K$ 12.49K $ 12.49K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 12.49K$ 12.49K $ 12.49K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mr Puggles beträgt $ 12.49K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PUGGLES liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.49K.