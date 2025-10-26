Movement Coin (MOVEMENT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000802 $ 0.00000802 $ 0.00000802 24H Tief $ 0.00000841 $ 0.00000841 $ 0.00000841 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000802$ 0.00000802 $ 0.00000802 24H Hoch $ 0.00000841$ 0.00000841 $ 0.00000841 Allzeithoch $ 0.00007361$ 0.00007361 $ 0.00007361 Niedrigster Preis $ 0.00000734$ 0.00000734 $ 0.00000734 Preisänderung (1H) -1.14% Preisänderung (1T) +2.43% Preisänderung (7T) -8.05% Preisänderung (7T) -8.05%

Der Echtzeitpreis von Movement Coin (MOVEMENT) beträgt $0.00000829. In den letzten 24 Stunden wurde MOVEMENT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000802 und einem Höchstpreis von $ 0.00000841 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MOVEMENT liegt bei $ 0.00007361, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000734.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MOVEMENT im letzten Stunde um -1.14%, in den letzten 24 Stunden um +2.43% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Movement Coin (MOVEMENT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.28K$ 8.28K $ 8.28K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.28K$ 8.28K $ 8.28K Umlaufangebot 998.94M 998.94M 998.94M Gesamtangebot 998,941,628.950237 998,941,628.950237 998,941,628.950237

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Movement Coin beträgt $ 8.28K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MOVEMENT liegt bei 998.94M, das Gesamtangebot bei 998941628.950237. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.28K.