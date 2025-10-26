Mortgage Coin (MORTGAGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0000184 $ 0.0000184 $ 0.0000184 24H Tief $ 0.00001909 $ 0.00001909 $ 0.00001909 24H Hoch 24H Tief $ 0.0000184$ 0.0000184 $ 0.0000184 24H Hoch $ 0.00001909$ 0.00001909 $ 0.00001909 Allzeithoch $ 0.00064139$ 0.00064139 $ 0.00064139 Niedrigster Preis $ 0.00001508$ 0.00001508 $ 0.00001508 Preisänderung (1H) -0.08% Preisänderung (1T) +3.17% Preisänderung (7T) +5.24% Preisänderung (7T) +5.24%

Der Echtzeitpreis von Mortgage Coin (MORTGAGE) beträgt $0.00001902. In den letzten 24 Stunden wurde MORTGAGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000184 und einem Höchstpreis von $ 0.00001909 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MORTGAGE liegt bei $ 0.00064139, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001508.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MORTGAGE im letzten Stunde um -0.08%, in den letzten 24 Stunden um +3.17% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.24% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mortgage Coin (MORTGAGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 19.02K$ 19.02K $ 19.02K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 19.02K$ 19.02K $ 19.02K Umlaufangebot 999.35M 999.35M 999.35M Gesamtangebot 999,345,859.83651 999,345,859.83651 999,345,859.83651

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mortgage Coin beträgt $ 19.02K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MORTGAGE liegt bei 999.35M, das Gesamtangebot bei 999345859.83651. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.02K.