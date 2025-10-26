Der Echtzeitpreis von Mortgage Coin beträgt heute 0.00001902 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MORTGAGE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MORTGAGE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Mortgage Coin beträgt heute 0.00001902 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MORTGAGE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MORTGAGE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über MORTGAGE

MORTGAGE-Preisinformationen

Offizielle MORTGAGE-Website

MORTGAGE-Tokenökonomie

MORTGAGE-Preisprognose

Mortgage Coin Logo

Mortgage Coin Preis (MORTGAGE)

1 MORTGAGE zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+3.10%1D
USD
Mortgage Coin (MORTGAGE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:06:35 (UTC+8)

Mortgage Coin (MORTGAGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0000184
$ 0.0000184
24H Tief
$ 0.00001909
$ 0.00001909
24H Hoch

$ 0.0000184
$ 0.0000184

$ 0.00001909
$ 0.00001909

$ 0.00064139
$ 0.00064139

$ 0.00001508
$ 0.00001508

-0.08%

+3.17%

+5.24%

+5.24%

Der Echtzeitpreis von Mortgage Coin (MORTGAGE) beträgt $0.00001902. In den letzten 24 Stunden wurde MORTGAGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000184 und einem Höchstpreis von $ 0.00001909 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MORTGAGE liegt bei $ 0.00064139, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001508.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MORTGAGE im letzten Stunde um -0.08%, in den letzten 24 Stunden um +3.17% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.24% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mortgage Coin (MORTGAGE) Marktinformationen

$ 19.02K
$ 19.02K

--
--

$ 19.02K
$ 19.02K

999.35M
999.35M

999,345,859.83651
999,345,859.83651

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mortgage Coin beträgt $ 19.02K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MORTGAGE liegt bei 999.35M, das Gesamtangebot bei 999345859.83651. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.02K.

Mortgage Coin (MORTGAGE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Mortgage Coin zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Mortgage Coin zu USD bei $ -0.0000044887.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Mortgage Coin zu USD bei $ -0.0000089817.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Mortgage Coin zu USD bei $ -0.00003941096796992503.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+3.17%
30 Tage$ -0.0000044887-23.60%
60 Tage$ -0.0000089817-47.22%
90 Tage$ -0.00003941096796992503-67.44%

Was ist Mortgage Coin (MORTGAGE)

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Mortgage Coin (MORTGAGE) Ressource

Offizielle Website

Mortgage Coin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Mortgage Coin (MORTGAGE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Mortgage Coin-(MORTGAGE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Mortgage Coin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Mortgage Coin-Preisprognose an!

MORTGAGE zu lokalen Währungen

Mortgage Coin (MORTGAGE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Mortgage Coin (MORTGAGE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MORTGAGE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Mortgage Coin (MORTGAGE)

Wie viel ist Mortgage Coin (MORTGAGE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MORTGAGE in USD beträgt 0.00001902 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MORTGAGE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MORTGAGE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00001902. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Mortgage Coin?
Die Marktkapitalisierung von MORTGAGE beträgt $ 19.02K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MORTGAGE?
Das Umlaufangebot von MORTGAGE beträgt 999.35M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MORTGAGE?
MORTGAGE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00064139 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MORTGAGE?
MORTGAGE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00001508 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MORTGAGE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MORTGAGE beträgt -- USD.
Wird MORTGAGE dieses Jahr noch steigen?
MORTGAGE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MORTGAGE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:06:35 (UTC+8)

Mortgage Coin (MORTGAGE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,429.15

$4,070.74

$0.04762

$6.3280

$197.84

$4,070.74

$113,429.15

$2.6428

$197.84

$0.20218

$0.00000

$0.00000

$0.2157

$0.000000000000086

$0.052805

$0.2157

$0.13712

$0.2905

$0.117445

$0.03156

