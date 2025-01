Was ist Morpheus Swap (PILLS)

Morpheus Swap is a new yield farming & yield aggregator protocol, and powered by Fantom. Our main focus is to provide a safe, stable and profitable experience for our users. Users may stake their favorite crypto assets on Fantom in order to earn our core ecosystem token, MORPH. By our platform's design, users may also stake their earned MORPH in order to be eligible for receiving a percentage of platform profits. $MORPH is the emission token that is burned for $PILLS, and $PILLS is the governance token.

Morpheus Swap (PILLS) Ressource Offizielle Website