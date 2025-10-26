Moona Lisa (MOONA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00913512$ 0.00913512 $ 0.00913512 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.00% Preisänderung (1T) +1.14% Preisänderung (7T) -52.74% Preisänderung (7T) -52.74%

Der Echtzeitpreis von Moona Lisa (MOONA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MOONA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MOONA liegt bei $ 0.00913512, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MOONA im letzten Stunde um +1.00%, in den letzten 24 Stunden um +1.14% und in den vergangenen 7 Tagen um -52.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Moona Lisa (MOONA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 85.70K$ 85.70K $ 85.70K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 85.70K$ 85.70K $ 85.70K Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,998,369.140455 999,998,369.140455 999,998,369.140455

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Moona Lisa beträgt $ 85.70K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MOONA liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999998369.140455. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 85.70K.