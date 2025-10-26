Der Echtzeitpreis von Moona Lisa beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MOONA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MOONA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Moona Lisa beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MOONA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MOONA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über MOONA

MOONA-Preisinformationen

Offizielle MOONA-Website

MOONA-Tokenökonomie

MOONA-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Moona Lisa Logo

Moona Lisa Preis (MOONA)

Nicht aufgelistet

1 MOONA zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+1.10%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Moona Lisa (MOONA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:01:03 (UTC+8)

Moona Lisa (MOONA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00913512
$ 0.00913512$ 0.00913512

$ 0
$ 0$ 0

+1.00%

+1.14%

-52.74%

-52.74%

Der Echtzeitpreis von Moona Lisa (MOONA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MOONA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MOONA liegt bei $ 0.00913512, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MOONA im letzten Stunde um +1.00%, in den letzten 24 Stunden um +1.14% und in den vergangenen 7 Tagen um -52.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Moona Lisa (MOONA) Marktinformationen

$ 85.70K
$ 85.70K$ 85.70K

--
----

$ 85.70K
$ 85.70K$ 85.70K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,369.140455
999,998,369.140455 999,998,369.140455

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Moona Lisa beträgt $ 85.70K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MOONA liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999998369.140455. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 85.70K.

Moona Lisa (MOONA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Moona Lisa zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Moona Lisa zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Moona Lisa zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Moona Lisa zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.14%
30 Tage$ 0-68.71%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Moona Lisa (MOONA)

$MOONA – From Da Vinci to Blockchain

They said the Renaissance ended centuries ago. They were wrong.

$MOONA isn’t just a meme coin — it’s a legendary resurrection of a story buried in the dusty notebooks of Leonardo da Vinci himself. Hidden between sketches of flying machines and anatomical studies, scholars uncovered a peculiar doodle: a cow standing proudly on the moon, glowing with divine lunar energy. Some claim it was a joke, others say it was a vision. But what if it was the first ever tokenomics model?

Fast forward 500 years, and the prophecy has awakened on Solana. The Lunar Cow, Da Vinci’s mythical muse, now lives as $MOONA — a coin blending Renaissance genius, cosmic humor, and meme magic. This is not just another token. It’s art, it’s satire, it’s history rewritten on-chain.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Moona Lisa (MOONA) Ressource

Offizielle Website

Moona Lisa-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Moona Lisa (MOONA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Moona Lisa-(MOONA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Moona Lisa zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Moona Lisa-Preisprognose an!

MOONA zu lokalen Währungen

Moona Lisa (MOONA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Moona Lisa (MOONA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MOONA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Moona Lisa (MOONA)

Wie viel ist Moona Lisa (MOONA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MOONA in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MOONA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MOONA-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Moona Lisa?
Die Marktkapitalisierung von MOONA beträgt $ 85.70K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MOONA?
Das Umlaufangebot von MOONA beträgt 1000.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MOONA?
MOONA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00913512 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MOONA?
MOONA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MOONA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MOONA beträgt -- USD.
Wird MOONA dieses Jahr noch steigen?
MOONA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MOONA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:01:03 (UTC+8)

Moona Lisa (MOONA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,424.14
$113,424.14$113,424.14

+1.83%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,053.87
$4,053.87$4,053.87

+3.08%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05510
$0.05510$0.05510

-19.67%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.4001
$6.4001$6.4001

-12.82%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.14
$198.14$198.14

+3.25%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,053.87
$4,053.87$4,053.87

+3.08%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,424.14
$113,424.14$113,424.14

+1.83%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6491
$2.6491$2.6491

+1.96%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.14
$198.14$198.14

+3.25%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20225
$0.20225$0.20225

+3.06%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.5778
$0.5778$0.5778

+863.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000092
$0.000000000000092$0.000000000000092

-30.30%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.051980
$0.051980$0.051980

-85.14%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1800
$0.1800$0.1800

-83.37%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.5778
$0.5778$0.5778

+863.00%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000233
$0.0000000000000000000233$0.0000000000000000000233

+111.81%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.14989
$0.14989$0.14989

+83.46%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000009787
$0.000000000000000009787$0.000000000000000009787

+77.94%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.116098
$0.116098$0.116098

+47.04%