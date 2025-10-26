Moon Rocks (MROCKS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00798221$ 0.00798221 $ 0.00798221 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.48% Preisänderung (1T) +5.63% Preisänderung (7T) -7.17% Preisänderung (7T) -7.17%

Der Echtzeitpreis von Moon Rocks (MROCKS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MROCKS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MROCKS liegt bei $ 0.00798221, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MROCKS im letzten Stunde um -0.48%, in den letzten 24 Stunden um +5.63% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Moon Rocks (MROCKS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 985.35K$ 985.35K $ 985.35K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 985.35K$ 985.35K $ 985.35K Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,995,501.231923 999,995,501.231923 999,995,501.231923

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Moon Rocks beträgt $ 985.35K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MROCKS liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999995501.231923. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 985.35K.