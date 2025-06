Was ist Moo Cow (MOOCOW)

MOO COW is the newest creation from Vitalik. He has posted it multiple times and has been mentioned with the likes of Moo Deng and Moonkin. Vitalik recently posted a picture with Moo Cow in the middle of the 3, and happens to be the only one with an Ethereum logo on it. MOO COW IS HERE TO SAVE ETHEREUM MOO MOO MOO We've seen Moo Deng We*ve seen Moonkin Now Vitalik gave us the center of attention, Moocow

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Moo Cow (MOOCOW) Ressource Offizielle Website