Monkey The Picasso (MONKEY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00002404 24H Hoch $ 0.00002685 Allzeithoch $ 0.0055935 Niedrigster Preis $ 0.00002082 Preisänderung (1H) +0.26% Preisänderung (1T) +7.60% Preisänderung (7T) +15.06%

Der Echtzeitpreis von Monkey The Picasso (MONKEY) beträgt $0.00002672. In den letzten 24 Stunden wurde MONKEY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00002404 und einem Höchstpreis von $ 0.00002685 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MONKEY liegt bei $ 0.0055935, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002082.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MONKEY im letzten Stunde um +0.26%, in den letzten 24 Stunden um +7.60% und in den vergangenen 7 Tagen um +15.06% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Monkey The Picasso (MONKEY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 25.38K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 26.18K Umlaufangebot 949.82M Gesamtangebot 979,726,066.914542

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Monkey The Picasso beträgt $ 25.38K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MONKEY liegt bei 949.82M, das Gesamtangebot bei 979726066.914542. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 26.18K.