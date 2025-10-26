Der Echtzeitpreis von Monkey The Picasso beträgt heute 0.00002672 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MONKEY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MONKEY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Monkey The Picasso beträgt heute 0.00002672 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MONKEY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MONKEY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Monkey The Picasso Preis (MONKEY)

1 MONKEY zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+7.90%1D
Monkey The Picasso (MONKEY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Monkey The Picasso (MONKEY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00002404
$ 0.00002404$ 0.00002404
24H Tief
$ 0.00002685
$ 0.00002685$ 0.00002685
24H Hoch

$ 0.00002404
$ 0.00002404$ 0.00002404

$ 0.00002685
$ 0.00002685$ 0.00002685

$ 0.0055935
$ 0.0055935$ 0.0055935

$ 0.00002082
$ 0.00002082$ 0.00002082

+0.26%

+7.60%

+15.06%

+15.06%

Der Echtzeitpreis von Monkey The Picasso (MONKEY) beträgt $0.00002672. In den letzten 24 Stunden wurde MONKEY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00002404 und einem Höchstpreis von $ 0.00002685 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MONKEY liegt bei $ 0.0055935, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002082.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MONKEY im letzten Stunde um +0.26%, in den letzten 24 Stunden um +7.60% und in den vergangenen 7 Tagen um +15.06% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Monkey The Picasso (MONKEY) Marktinformationen

$ 25.38K
$ 25.38K$ 25.38K

--
----

$ 26.18K
$ 26.18K$ 26.18K

949.82M
949.82M 949.82M

979,726,066.914542
979,726,066.914542 979,726,066.914542

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Monkey The Picasso beträgt $ 25.38K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MONKEY liegt bei 949.82M, das Gesamtangebot bei 979726066.914542. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 26.18K.

Monkey The Picasso (MONKEY)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Monkey The Picasso zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Monkey The Picasso zu USD bei $ -0.0000256773.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Monkey The Picasso zu USD bei $ -0.0000265364.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Monkey The Picasso zu USD bei $ -0.002227277533814939.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+7.60%
30 Tage$ -0.0000256773-96.09%
60 Tage$ -0.0000265364-99.31%
90 Tage$ -0.002227277533814939-98.81%

Was ist Monkey The Picasso (MONKEY)

$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt.

Monkey The Picasso (MONKEY) Ressource

Offizielle Website

Monkey The Picasso-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Monkey The Picasso (MONKEY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Monkey The Picasso-(MONKEY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Monkey The Picasso zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Monkey The Picasso-Preisprognose an!

MONKEY zu lokalen Währungen

Monkey The Picasso (MONKEY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Monkey The Picasso (MONKEY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MONKEY Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Monkey The Picasso (MONKEY)

Wie viel ist Monkey The Picasso (MONKEY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MONKEY in USD beträgt 0.00002672 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MONKEY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MONKEY-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00002672. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Monkey The Picasso?
Die Marktkapitalisierung von MONKEY beträgt $ 25.38K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MONKEY?
Das Umlaufangebot von MONKEY beträgt 949.82M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MONKEY?
MONKEY erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0055935 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MONKEY?
MONKEY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00002082 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MONKEY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MONKEY beträgt -- USD.
Wird MONKEY dieses Jahr noch steigen?
MONKEY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MONKEY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

