Monke Phone (MONKEPHONE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00176224$ 0.00176224 $ 0.00176224 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.01% Preisänderung (1T) -6.42% Preisänderung (7T) -16.73% Preisänderung (7T) -16.73%

Der Echtzeitpreis von Monke Phone (MONKEPHONE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MONKEPHONE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MONKEPHONE liegt bei $ 0.00176224, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MONKEPHONE im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um -6.42% und in den vergangenen 7 Tagen um -16.73% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Monke Phone (MONKEPHONE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 92.58K$ 92.58K $ 92.58K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 92.58K$ 92.58K $ 92.58K Umlaufangebot 999.41M 999.41M 999.41M Gesamtangebot 999,412,757.623716 999,412,757.623716 999,412,757.623716

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Monke Phone beträgt $ 92.58K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MONKEPHONE liegt bei 999.41M, das Gesamtangebot bei 999412757.623716. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 92.58K.