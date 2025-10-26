MonezyCoin (MZC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00447413 $ 0.00447413 $ 0.00447413 24H Tief $ 0.00458081 $ 0.00458081 $ 0.00458081 24H Hoch 24H Tief $ 0.00447413$ 0.00447413 $ 0.00447413 24H Hoch $ 0.00458081$ 0.00458081 $ 0.00458081 Allzeithoch $ 0.00536089$ 0.00536089 $ 0.00536089 Niedrigster Preis $ 0.0040753$ 0.0040753 $ 0.0040753 Preisänderung (1H) +0.17% Preisänderung (1T) +1.70% Preisänderung (7T) -3.73% Preisänderung (7T) -3.73%

Der Echtzeitpreis von MonezyCoin (MZC) beträgt $0.00458394. In den letzten 24 Stunden wurde MZC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00447413 und einem Höchstpreis von $ 0.00458081 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MZC liegt bei $ 0.00536089, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0040753.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MZC im letzten Stunde um +0.17%, in den letzten 24 Stunden um +1.70% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.73% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MonezyCoin (MZC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 35.10K$ 35.10K $ 35.10K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 456.90K$ 456.90K $ 456.90K Umlaufangebot 7.68M 7.68M 7.68M Gesamtangebot 99,998,980.62290694 99,998,980.62290694 99,998,980.62290694

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MonezyCoin beträgt $ 35.10K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MZC liegt bei 7.68M, das Gesamtangebot bei 99998980.62290694. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 456.90K.