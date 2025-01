Was ist Mona Token (LISA)

Mona Token is an Ethereum-based token inspired by the 4chan meme, powered by Shibarium layer 2. Distributed. Though many have attempted, few have been successful. I'm here to usher in a brand-new era of decentralized money. Inspired by the 4chan meme. If short-term fomo can bring you happiness, then continuous game Happiness is your endless source.

Mona Token (LISA) Ressource Offizielle Website