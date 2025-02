Was ist Mobist (MITX)

The MOBIST platform is a central environment in which services distributed to premium online services operating in a blockchain network will be integrated into a single blockchain system. Through the MOBIST blockchain payment system, anyone in the world can conveniently make reservations and make payments regardless of time and place.

Mobist (MITX) Ressource Whitepaper Offizielle Website