MOANI (MOANI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00113437 $ 0.00113437 $ 0.00113437 24H Tief $ 0.00119229 $ 0.00119229 $ 0.00119229 24H Hoch 24H Tief $ 0.00113437$ 0.00113437 $ 0.00113437 24H Hoch $ 0.00119229$ 0.00119229 $ 0.00119229 Allzeithoch $ 0.00371014$ 0.00371014 $ 0.00371014 Niedrigster Preis $ 0.00110747$ 0.00110747 $ 0.00110747 Preisänderung (1H) -0.10% Preisänderung (1T) +2.34% Preisänderung (7T) -16.55% Preisänderung (7T) -16.55%

Der Echtzeitpreis von MOANI (MOANI) beträgt $0.00117014. In den letzten 24 Stunden wurde MOANI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00113437 und einem Höchstpreis von $ 0.00119229 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MOANI liegt bei $ 0.00371014, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00110747.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MOANI im letzten Stunde um -0.10%, in den letzten 24 Stunden um +2.34% und in den vergangenen 7 Tagen um -16.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MOANI (MOANI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 738.04K$ 738.04K $ 738.04K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.03M$ 7.03M $ 7.03M Umlaufangebot 629.83M 629.83M 629.83M Gesamtangebot 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MOANI beträgt $ 738.04K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MOANI liegt bei 629.83M, das Gesamtangebot bei 6000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.03M.