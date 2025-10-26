Der Echtzeitpreis von MOANI beträgt heute 0.00117014 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MOANI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MOANI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von MOANI beträgt heute 0.00117014 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MOANI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MOANI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

MOANI Preis (MOANI)

1 MOANI zu USD Echtzeitpreis:

$0.0011718
+2.60%1D
USD
MOANI (MOANI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:06:04 (UTC+8)

MOANI (MOANI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00113437
24H Tief
$ 0.00119229
24H Hoch

$ 0.00113437
$ 0.00119229
$ 0.00371014
$ 0.00110747
-0.10%

+2.34%

-16.55%

-16.55%

Der Echtzeitpreis von MOANI (MOANI) beträgt $0.00117014. In den letzten 24 Stunden wurde MOANI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00113437 und einem Höchstpreis von $ 0.00119229 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MOANI liegt bei $ 0.00371014, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00110747.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MOANI im letzten Stunde um -0.10%, in den letzten 24 Stunden um +2.34% und in den vergangenen 7 Tagen um -16.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MOANI (MOANI) Marktinformationen

$ 738.04K
--
$ 7.03M
629.83M
6,000,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von MOANI beträgt $ 738.04K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MOANI liegt bei 629.83M, das Gesamtangebot bei 6000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.03M.

MOANI (MOANI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von MOANI zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von MOANI zu USD bei $ -0.0005312310.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von MOANI zu USD bei $ -0.0007546988.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von MOANI zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.34%
30 Tage$ -0.0005312310-45.39%
60 Tage$ -0.0007546988-64.49%
90 Tage$ 0--

Was ist MOANI (MOANI)

Paradise Tycoon is a web3 social building game launching in Q4/2024. Paradise Tycoon combines hybrid casual gameplay, tycoon mechanics, and user-generated content in a vibrant, multiplayer environment. Players embark on transforming a humble island into a thriving paradise by collecting resources, farming, completing quests and tasks for the residents of Port Ohana, and building and expanding their paradise island. The game’s economy is centered around the MOANI token, which is integral to gameplay and offers versatile in-game uses.

MOANI Token

$MOANI is Paradise Tycoon's token and game currency with a fixed supply of 6 Billion tokens. $MOANI empowers the open, player-driven economy of Paradise Tycoon and it can be used for anything players create or do that has value or adds fun for others, just like in the real world!

Earn $MOANI from Paradise Pass tasks, limited quests, and trades Win $MOANI from events & competitions (including user-generated) Trade $MOANI at the auction house with other players Create with $MOANI and become a tycoon in your own way!

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

MOANI (MOANI) Ressource

Offizielle Website

MOANI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird MOANI (MOANI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre MOANI-(MOANI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für MOANI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die MOANI-Preisprognose an!

MOANI zu lokalen Währungen

MOANI (MOANI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von MOANI (MOANI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MOANI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu MOANI (MOANI)

Wie viel ist MOANI (MOANI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MOANI in USD beträgt 0.00117014 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MOANI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MOANI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00117014. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MOANI?
Die Marktkapitalisierung von MOANI beträgt $ 738.04K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MOANI?
Das Umlaufangebot von MOANI beträgt 629.83M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MOANI?
MOANI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00371014 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MOANI?
MOANI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00110747 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MOANI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MOANI beträgt -- USD.
Wird MOANI dieses Jahr noch steigen?
MOANI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MOANI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
MOANI (MOANI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

